В Днепре местные жители и общественники зарисовали черно-белые граффити со словами "Дивизия Галичина", который появился в одном из микрорайонов 29 апреля в честь 75-летия создания дивизии СС. воевавшей в составе войск нацистской Германии.

Местным жителям это не понравилось.

Спустя две недели, 13 мая они закрасили черный мурал новым рисунком - с мультяшными героями и надписью "Давайте жить дружно".

"Мы наблюдали за происходящими тут действиями, еще когда здесь нарисовали граффити в честь дивизии СС "Галичина". Тогда это возмутило местных жителей и возник конфликт. Мы считаем, что сейчас не время поднимать эти спорные вопросы, в обществе и так достаточно противоречий и непонимания, на востоке страны идет война. Надо объединять и созидать, а не конфликтовать и драться. Мы пообщались с единомышленниками и пришли к выводу, что на этом месте нужно нарисовать граффити, которое "окунет" в детство, теплоту. Думаем, что надо жить дружно, чтобы было уважение друг к другу", - заявил "Информатору" инициатор акции Роман Горяинов.

Фото: Руслан Вишневецкий/Facebook

Фото: facebook.com/den.gorohovsky

Как сообщала "Страна", Вятрович объяснил, чем дивизия СС Галичина лучше Красной армии.

Также "Страна" писала, что в Польше студента обвинили в фашизме из-за футболки с символикой "СС Галичина".