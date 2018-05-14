Сегодня, 14 мая, Киев остановился в 8-балльных пробках. Напомним, перед финалом Лиги чемпионов Крещатик перекрыли до конца мая.

О гигантских заторах в городе сообщает портал Yandex-пробки.

Проспект Победы по направлению к центру города остановился - на участке от метро "Шулявская" до универмага "Украина" автомобили не движутся.

Такая же ситуация на подъезде к центру Киева и на бульваре Леси Украинки.

Также пробки есть на улицах Владимирская, Михаила Грушевского, других улицах в центре столицы.

Остановились в пробках и улицы Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая и Гаванский мост. Как и мост Патона в направлении правого берега. Дарницкий мост немного более разгружен, впрочем пробки есть и здесь. Северный мост - небольшие сложности с движением.

Основная причина - ДТП, ремонт работ и перекрытие дорог.

Фото: Yandex maps

Как сообщала "Страна", на Крещатике под дождем установили фан-зону к финалу Лиги Чемпионов.

Также "Страна" писала, что на Позняках на полтора года из-за ремонта ограничат движение на двух улицах.