"Ты корова". Twitter некорректно перевел поздравление премьера Израиля победительнице Евровидения - 2018
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил победительницу Евровидения Нетту Барзилай с победой. При этом произошел курьез, поскольку автоматический переводчик в Twitter перевел его обращение к певице, как "корова".
Израильский обратился к Нетте, как "капара", что означает - "дорогая", "милая". Так на иврите обращаются к хорошему другу.
Но автоматический переводчик истолковал эту фразу как - "Ты же корова!"
Фото: twitter.com/netanyahu
Следующую запись премьера Twitter перевел атк: "Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!"
Фото: twitter.com/netanyahu
Напомним, что после победы Нетты Барзилай на Евровидении 2018 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал забавный жест, приветствуя представителей СМИ.
Как сообщала "Страна", победитель гранд-финала международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай из Израиля рассказала про эмоции и впечатления от участия и главных конкурентах.