Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил победительницу Евровидения Нетту Барзилай с победой. При этом произошел курьез, поскольку автоматический переводчик в Twitter перевел его обращение к певице, как "корова".

Израильский обратился к Нетте, как "капара", что означает - "дорогая", "милая". Так на иврите обращаются к хорошему другу.

Но автоматический переводчик истолковал эту фразу как - "Ты же корова!"

Фото: twitter.com/netanyahu

Следующую запись премьера Twitter перевел атк: "Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!"

Фото: twitter.com/netanyahu

Напомним, что после победы Нетты Барзилай на Евровидении 2018 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал забавный жест, приветствуя представителей СМИ.

Как сообщала "Страна", победитель гранд-финала международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай из Израиля рассказала про эмоции и впечатления от участия и главных конкурентах.