Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима (Израиль) решил поменять свое название, добавив в него имя президента США Дональда Трампа.

Таким образом футболисты высказали благодарность американскому лидеру за решение перенести американское посольство в Иерусалим. Теперь футбольный клуб носит название "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля", - говорится в сообщении.

Известно, что сменивший название футбольный клуб имеет большую поддержку на государственном уровне. В чемпионате Израиля "Бейтар" занимает сейчас второе место. Также он является единственным футбольным клубом Израиля, который за свою историю не подписал ни одного арабского футболиста.

Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Сегодня, 14 мая, в Иерусалиме ожидается открытие посольства США.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме, но выступит по видеосвязи.