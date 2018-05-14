В понедельник, 14 мая, в Украине обещают сложные погодные условия. Синоптики предупредили о надвигающемся шторме сегодня, дожди будут сопровождаться шквалистым ветром.

Об этом говорится в прогнозе погоды Укргидрометцентра.

"Сегодня днем в Украине местами грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что 14 мая, синоптики обещают дожди по всей Украине. Дневная температура, в зависимости от региона, будет колебаться в пределах +15...+22. В Киеве 14 мая дневная температура составит +17…+19. Прогнозируется дождь.

Как сообщала "Страна", ранее астрономы заявили о том, что в середине мая и начале июня на Земле ожидаются магнитные бури.