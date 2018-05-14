Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, заявила, что если бы Юлии Самойловой дали возможность выступить на Евровидении-2017 в Киеве, то ее результат был бы выше - за год у певицы могла скопиться "психологическая усталость".

Так Диана Гурцкая прокомментировала провальное выступление Самойловой на Евровидении - 2018.

"Считаю категорически неправильным высказывать Юле жалость по причине инвалидности. Музыка - это тот мир, где нет деления на здоровых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому на конкурсе Евровидения все конкурируют на равных", - заявила Гурцкая.

Также она добавила, что когда десять лет назад она сама участвовала в Евровидении, то не была первой незрячей певицей.

"Юля же молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше. А за год скопилась психологическая усталость. Невозможно не перегореть за такой долгий период", - считает Диана Гурцкая.

Напомним, российская певица Юлия Самойлова во втором полуфинале Евровидения-2018 исполнила песню I Won't Break, но не смогла пробиться в десятку финалистов.

Ранее "Страна" писала о том, что мать Юлии Самойловой назвала виновных в провале дочери.