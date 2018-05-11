Американская писательница и журналист, удостоенная Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум заявила, что Дональд Трамп завел Америку в худший из миров.

Об этом она написала в материале для The Washington Post.

"Сейчас уже понятно, что эпоха американской гегемонии - момент "единственной сверхдержавы", когда Соединенные Штаты были "важнейшей" страной, оказалась удивительно короткой. Эта эпоха началась в 1991 году, после распада Советского Союза, и, вероятно, достигла своего пика 11 сентября 2001 года. Все последнее десятилетие – во времена Джордж Буша и Барака Обамы - она медленно клонилась к закату. Но даже в лучшие времена эта гегемония была во многом иллюзией. Она зависела от восприятия: от веры в американское богатство, от страха перед американской военной мощью, от восхищения американскими ценностями. Она зависела от отсутствия противников: распада Советского Союза, относительной слабости Китая.

Но прежде всего американская гегемония зиждилась на американской готовности инвестировать: в дипломатию, в военную мощь - но прежде всего в союзы. Заключив взаимовыгодные соглашения с немцами или южнокорейцами, Соединенные Штаты получили гораздо большее влияние, чем они имели бы в противном случае. Создавая, а затем расширяя НАТО, сохраняя военное присутствие в Южной Корее и Японии, Соединенные Штаты обеспечивали части Европы и Азии свободу выбирать демократию и быть открытыми для торговли и коммерции. В других частях мира соглашения и партнерские отношения, а также деньги и армия давали Соединенным Штатам значительный голос в торговле и коммерции, а также в вопросах войны и мира.

Президент Трамп не знает истории и не знает, как Соединенные Штаты стали "важнейшей" страной, не говоря уже о сверхдержаве. Но он, кажется, полагает, что может сохранить этот статус и даже приумножить его, вовсе не делая инвестиций – дипломатических, военных или финансовых. На этой неделе очертания того, что это означает – назовем это "гегемония по дешевке" - внезапно оказались в центре внимания.

Возможно, неожиданно, резкий выход Трампа из ядерной сделки с Ираном показало слабую сторону Америки. Потому что мы вышли - а что дальше? В других обстоятельствах - после переговоров, получив доказательство того, что Иран нарушил сделку, возможно, удалось бы воссоздать международную коалицию, которая ввела бы санкции. В других обстоятельствах, возможно, можно было бы изменить условия сделки – это то, что тщетно предлагали французский президент и канцлер Германии во время своих недавних визитов в Вашингтон. В других обстоятельствах, возможно, даже можно было бы угрожать Ирану военной силой. Это не позиция, которую я защищаю, но я могу себе представить, как это можно было бы сделать.

Вместо этого мы сейчас находимся в худшем из всех возможных миров. Мы нарушили соглашение с Ираном, но мы не можем навязать им новый режим санкций. Вместо того, чтобы делать дипломатические инвестиции, мы кричим и топаем ногами. Сразу после заявления Трампа американский посол в ФРГ пригрозил в Twitter: "Немецкие компании, занимающиеся бизнесом в Иране, должны немедленно прекратить свои операции". В результате европейские лидеры не говорят об Иране. Они говорят о том, как они могут защитить свои компании от американских санкций и как они могут нанести ответный удар.

Вместо того, чтобы делать военные инвестиции в регионе, мы призываем других сделать это для нас. Спасибо иранскому правительству, мы только что узнали, что Трамп недавно отправлял письмо арабским союзникам, требуя, чтобы те предоставили больше военных ресурсов для решения ближневосточных проблем. Достаточно справедливо – однако если это не ваши ресурсы, то вы не можете решать, как ими распоряжаться. Многие арабские правительства уже участвуют в ближневосточных войнах. Саудовская Аравия сражается в Йемене, и мы не имеем там большого права голоса. У нас нет никакого контроля и над тем, что происходит в Ливии, где Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие государства уже участвуют в прокси-войне. Если конфликт распространится на Иран, то же самое будет касаться и его.

Как далеко может продвинуться Трамп с помощью криков и заявлений, говоря о том, сколько США задолжали в НАТО или сколько должен арабский мир? Как долго он сможет обойтись без инвестиций в союзников, в дипломатию, в военное участие? Не исключено, что довольно долго. Момент американской гегемонии действительно был впечатляющим, и есть много мест, где ее аура еще не погасла.

Европейцам, не говоря уже о россиянах и китайцах, потребуется немало времени, чтобы найти способ обойти санкций США в отношении Ирана, придумать альтернативные способы инвестирования, создать новые источники кредитования за пределами существующей международной банковской системы. Понадобится время, пока народы Ближнего Востока не поймут, что больше нет необходимости консультироваться с правительством США для начала войны. Пройдет определенное время до того момента, пока экономическая политика США станет настолько неустойчивой, что другие страны решат не сохранять доллар в качестве резервной валюты, либо не оставлять место для американцев на главном игровом столе. Возможно, пройдет еще много лет до того момента, пока американцы наконец заметят, что «гегемония по дешевке» означает, что они больше не говорят о том, что происходит за пределами их границ. Но рано или поздно этот момент наступит. И Трамп, похоже, приблизил его наступление", - считает Энн Эпплбаум.

Напомним, что 14 мая Дональд Трамп выступит на церемонии открытия нового здания посольства США в Иерусалиме в формате видеообращения.

Как сообщала "Страна", ранее Дональд Трамп заявил, что надеется, что результат его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня будет положительным для всего мира.