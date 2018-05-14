В Киеве, 14 мая, до конца мая перекрыли движение транспорта на части Крещатика. Причиной этого стала подготовка и проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил заместитель городского головы столицы Алексей Резников.

Как уточняют на сайте КГГА, до 31 мая 2018 года будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Крещатик от улицы Архитектора Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Автобусы маршрутов №№ 24, 114 будут курсировать в это время по трассе движения выходного дня.

Кроме того, будут и другие запреты или ограничения движения транспорта в 1,5-километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский" и других локаций спортивных событий.

Так, для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к НСК "Олимпийский" временно установят направляющее ограждение.

Также уточняется, что в ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на три часа, организовав перевозку существующими маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро (после прохождения его последних поездов).

Напомним, 24 и 26 мая в Киеве пройдут финальные поединки женской и мужской Лиги чемпионов. В финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещатике под дождем установили фан-зону к финалу Лиги Чемпионов.