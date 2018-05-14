Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил, что намерен исправить свои ошибки в Грузии.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Комментируя двухдневный протест молодежи в Тбилиси, Саакашвили заявил, что он вызван гораздо глубокими разрушительными процессами, возникшими благодаря неформальному правлению миллиардера Бидзины Иванишвили.

"Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили", - заявил Саакашвили при включении из Нидерландов в эфире телекомпании "Рустави 2".

Отвечая на вопрос, не видит ли он своей ответственности за фактическое уничтожение реальной оппозиции, экс-президент заявил, что смена власти произошла в том числе и по причине его ошибок.

"Из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их. В течение моего правления Грузия развивалась и большинство государственных постов занимали молодые, но, конечно, были и перекосы", - сказал Саакашвили.

Напомним, что ранее Михаил Саакашвили пожелал Армении удачи после выборов премьера от оппозиции Николы Пашиняна и заявил о "баснях" украинских политиков о невозможности смены власти путем мирных акций протеста.

Ранее Саакашвили сообщил, что Порошенко получил от США "черную метку".