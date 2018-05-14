В ночь на 14 мая в Киеве, автомобиль Toyota FJ врезался в пиццерию Positano (ТЦ Silver Breeze) на Днепровской набережной. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 02:20. По данным издания, управлявший автомобилем мужчина сразу после столкновения сбежал с места ДТП. При этом в салоне автомобиля остались пострадавшие - его жена и двое маленьких детей.

Фото: kiev.informator.ua

Пострадавших детей и женщину госпитализировали с травмами и ушибами.

По словам супруги водителя, ее муж сел за руль в нетрезвом состоянии. Личность мужчины установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный мужчина упал с мотоцикла прямо на проезжую часть.

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