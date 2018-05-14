В понедельник, 14 мая, Дональд Трамп выступит на церемонии открытия нового здания посольства США в Иерусалиме в формате видеообращения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Президент обратится к аудитории по видеомосту", - заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман. При этом он не уточнил, будет ли это прямое включение или записанное обращение.

В пятницу, 11 мая, американская дипломатическая миссия завершила работу в Тель-Авиве и вернется к работе в понедельник 14 мая в новом здании в Иерусалиме.

В декабре 2017 года Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, признав город столицей Израиля и отказав палестинцам в праве считать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Напомним, что открытие посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме состоится 14 мая этого года, в День независимости Израиля. Израильская сторона ожидает участия очень важных гостей в церемонии и праздновании независимости государства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не посетит Иерусалим для открытия посольства США 14 мая. Официальную американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.