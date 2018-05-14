Двух девочек-подростков, которые катались на сцепке между вагонами метро в Киеве передали родителям под надзор.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

"Недавно в Киевском метрополитене обнаружили двух девушек, которые катались на сцепке вагонов. Последних передали под надзор родителей, и с целью недопущения подобных случаев с девушками проведена профилактическая работа. Родителей привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Отдел ювенальной превенции призывает родителей быть внимательнее к увлечениям своих детей.



Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, что ранее в киевском метро пассажиры запечатлели на видео поездку двух девушек-подростков между вагонами. Из видео можно сделать вывод, что поезд следовал по красной линии метро и на момент съемки прибывал на станцию "Дарница".

Как сообщала "Страна", проводники украинских поездов будут наблюдать за пассажирами через три видеокамеры.