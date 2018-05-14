Главный украинский коммунист, глава КПУ Петр Симоненко, в отношении которого СБУ проводят следственные действия по делу о госизмене, вчера, 13 мая, принял участие в ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

И в прямом эфире вспыхнул скандал.

Симоненко заявил, что сотрудники СБУ подбросили ему пистолет Стечкина во время недавних обысков в офисе КПУ.

"Надо каждый день говорить о том, что в Украине укрепляется фашистская диктатура. Этот режим мешает всяким демократическим принципам и началам. Этот режим продажный по сути дела и сегодня хозяйничает не украинский народ, а американцы", - подчеркнул он.

Лидер КПУ добавил, что во время шествия "Бессмертного полка" в Киеве "в массы внедрили шпионов", которые выявляли у людей запрещенную символику и сдавали их полиции.

Находящийся в студии экс-нардеп Игорь Марков, который ранее сбежал в Россию, спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет, смог оказаться на территории России.

"Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве...", - парировал Симоненко.

В ответ Марков назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и швырнул в него мелочью.

"Иуда, понял ты кто, вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса", - прокричал Марков.

Симоненко ответил, что "с сумасшедшими не разговаривает".

"Те кто меня обвиняют, изначально в борьбе за личную выгоду и богатство сдавали Украину с потрохами. Поэтому для меня нет никаких здесь новых открытий. Это брехня просто, то, что он говорит", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что коммунисты рассказали, за что именно их лидера Симоненко допрашивают в СБУ.