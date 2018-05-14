Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией будут более братскими.

Об этом сообщает армянское государственное агентство Арменпресс.

"Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей Родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи будут эффективными. Следовательно, Боже храни Российскую Федерацию, Боже храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба", - заявил Пашинян вечером в воскресенье.

Он призвал бизнесменов двух стран инвестировать в Армению.

14 мая в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Запланированы и другие двусторонние встречи премьер-министра Армении.

Делегация Армении прибыла в Сочи для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Ранее Никол Пашинян рассказал "Стране", чем революция в Армении отличается от украинского Майдана.

Как сообщала "Страна", Пашинян заявил, что готов наладить отношения с Турцией.