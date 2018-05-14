Курс НБУ 14 мая - доллар без изменений, евро подорожал
В понедельник, 14 мая, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар остался неизменным, а евро стал дороже.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Курс доллара остался на уровне 26,19 грн.
Евро подорожал на 15 копеек - до 31,26 грн.
Российский рубль также немного подорожал - до 0,418 грн.
Ранее "Страна" писала, почему гривна вновь просела и что будет с курсом доллара после 15 мая.
Как сообщала "Страна", курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 мая, снизился до 26,2 грн/$1 с 26,1775 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
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