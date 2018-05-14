В понедельник, 14 мая, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар остался неизменным, а евро стал дороже.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Курс доллара остался на уровне 26,19 грн.

Евро подорожал на 15 копеек - до 31,26 грн.

Российский рубль также немного подорожал - до 0,418 грн.

Ранее "Страна" писала, почему гривна вновь просела и что будет с курсом доллара после 15 мая.

Как сообщала "Страна", курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 мая, снизился до 26,2 грн/$1 с 26,1775 грн/$1 в предыдущий рабочий день.