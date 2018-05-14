Донецкий "Шахтер", в воскресенье, 13 мая, стал чемпионом Украины за тур до окончания чемпионата. "Горняки" обыграли ровенский "Верес" и стали недосягаемы для киевлян. Эта победа позволит горнякам напрямую попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.

Президент клуба Ринат Ахметов уже поздравил фанов команды с золотым дублем и пообещал достойно выступить в еврокубке, передает официальный сайт "Шахтера".

"Поздравляю игроков, тренеров, сотрудников и болельщиков "Шахтера" с одиннадцатым чемпионством и "золотым дублем"!



За два последних сезона "Шахтер" выиграл пять трофеев. Это значит, что, несмотря на все трудности, наш клуб остается лучшим в Украине. В этом сезоне команда показала великолепную игру в Лиге чемпионов. Мы прошли нелегкую чемпионскую гонку, проявили характер и по праву держим в руках золотые медали и Кубок Украины. Вдали от дома и родных трибун "Шахтер" еще раз защитил свой статус команды № 1.



Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы - гордость "Шахтера"! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам - большой и дружной семье клуба "Шахтер".



И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам "Шахтера". Сегодня каждый из вас - чемпион. Спасибо за то, что верите в "Шахтер". Спасибо за вашу поддержку и любовь. Мы играем и побеждаем для вас!



Сегодня мы празднуем чемпионство и "золотой дубль", а уже завтра начнем готовиться к новым вызовам. Потому что самое важное чемпионство для меня всегда - следующее. Наша цель - показывать сильную игру в чемпионате и Лиге чемпионов, радовать болельщиков ярким, красивым, атакующим футболом. Амбиции "Шахтера" неизменны - быть лучшими в каждой игре, в каждом турнире, в каждом новом сезоне", - заявил Ахметов.

Ранее "Страна" сообщала, что форвард Шахтёра Феррейра забил в этом сезоне больше мячей, чем за три предыдущих.