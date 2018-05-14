Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова должен подразумевать проведение жесткой программы верификации отсутствия у Пхеньяна ядерного оружия.

Об этом сообщает ТАСС.

Помпео побывал с визитом в Пхеньяне, где обсудил с Ким Чен Ыном предстоящий американо-северокорейский саммит. Визит продлился 13 часов. Одним из итогов консультаций госсекретаря и лидера КНДР стало освобождение троих американских граждан, которые содержались под стражей в КНДР - они прибыли в Вашингтон вместе с Помпео.

По итогам встречи Помпео отметил, что, если Северная Корея станет предпринимать решительные действия, чтобы быстро осуществить денуклеаризацию, то США будут готовы работать с Северной Кореей, чтобы обеспечить ей процветание на одном уровне с Южной Кореей.

Также он заявил, что нужно добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Чтобы добиться этого, мы потребуем жесткую программу верификации, которую мы осуществим вместе с нашими партнерами по всему миру. Откровенно говоря, никакой договоренности не будет заключено, пока это не произойдет", - добавил госсекретарь США.

Комментируя недавнее освобождение властями в Пхеньяне трех американцев, Помпео подчеркнул, что этот жест способствует созданию "условий для успешной встречи" между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Также Помпео сказал, что, если Северная Корея согласится полностью отказаться от своей программы создания ядерного оружия, то США готовы предоставить гарантии безопасности правительству в Пхеньяне и разрешить американскому частному сектору делать инвестиции в северокорейскую экономику.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что надеется, что результат его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня будет положительным для всего мира.

Как сообщала "Страна", Северная Корея окончательно уничтожит свой ядерный полигон в Пхунгери, чей демонтаж начался в первых числах мая, между 23 и 25 числом последнего месяца весны.