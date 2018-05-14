Гендиректор британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер предупредит Россию о будущей изоляции. Он подготовил речь для выступления перед европейскими коллегами в Берлине.

Об этом сообщает РБК.

В проекте выступления Паркер обсуждает отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и предупреждает, что Россия рискует оказаться изолированным изгоем.

По мнению главы MI5, Кремль вопиющим образом нарушает международные нормы права и проводит курс при помощи агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб.

Часть выступления будет посвящена "беспрецедентному уровню дезинформации" после случившегося в Солсбери.

Также глава MI5 собирается предупредить коллег и об опасностях со стороны ИГИЛ.

Ранее страны Большой семерки призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение.

Как сообщала "Страна", британские истребители летят на Черное море "бороться с возможностью агрессии".