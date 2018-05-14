Глава MI5 предупредит Россию об изоляции
Гендиректор британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер предупредит Россию о будущей изоляции. Он подготовил речь для выступления перед европейскими коллегами в Берлине.
Об этом сообщает РБК.
В проекте выступления Паркер обсуждает отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и предупреждает, что Россия рискует оказаться изолированным изгоем.
По мнению главы MI5, Кремль вопиющим образом нарушает международные нормы права и проводит курс при помощи агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб.
Часть выступления будет посвящена "беспрецедентному уровню дезинформации" после случившегося в Солсбери.
Также глава MI5 собирается предупредить коллег и об опасностях со стороны ИГИЛ.
Ранее страны Большой семерки призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение.
Как сообщала "Страна", британские истребители летят на Черное море "бороться с возможностью агрессии".