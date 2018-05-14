Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована 14 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс".

На второе место опустился испанец Рафаэль Надаль.

20-кратный кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Роджер Федерер неоднократно становился первой ракеткой мира, а в первые 36-летний спортсмен возглавил рейтинг ATP в феврале 2004 года.

В общей сложности на счету Федерера 97 выигранных турниров. Он выиграл 1149 официальных матчей, проиграл 252.

Фото: google.com.ua

В первую десятку обновленного рейтинга также входят Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Марин Чилич (Хорватия), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Доминик Тим (Австрия), Джон Иснер (США), Давид Гоффен (Бельгия).

Напомним, что ранее Федерер защитил титул на Australian Open-2018 в пяти партиях.

Как сообщала "Страна", журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. В их числе Роджер Федерер.