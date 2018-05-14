В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два самолета.

Видео момента столкновения было обнародовано в сети.

По данным очевидцев, лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines при столкновении. В результате происшествия никто не пострадал.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, что самолет во время рулежки задел крылом хвост другого самолета и отломил ему стабилизатор.

Ранее самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в Хельсинки с 158 пассажирами на борту, совершил внеплановую посадку в берлинском аэропорту Тегель из-за отказа одного из двигателей.

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