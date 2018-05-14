Ночью на проспекте Героев Сталинграда в Киеве Toyota вылетела на зеленую зону у дороги и перевернулась.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 1:00, когда автомобиль двигался в сторону Северного моста.

Свидетелями ДТП стали полицейские, которые находились на заправке OKKO рядом с местом аварии. По их словам, в машине ехали четыре молодых человека и одна девушка.

У них были признаки алкогольного опьянения, однако от анализов они отказались.

Показания молодых людей были путанными. Они сообщили, что водитель сбежал, но правоохранители сказали, что не видели, чтобы кто-то покидал авто.

Мужчины не пострадали, а девушка получила повреждения и сначала даже потеряла сознание. Когда же она пришла в себя, то от помощи медиков отказалась.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве пьяный мужчина упал с мотоцикла прямо на проезжую часть. ДТП произошло на улице Кибальчича.

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Одесса перевернулась фура и заблокировала проезд.