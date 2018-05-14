С аукциона дома Christie's в Нью-Йорке сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк", чтобы отправить его на реставрацию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Картина, выставленная за $70 миллионов, была повреждена 11 мая. Обстоятельства случившегося не раскрываются.

Полотно принадлежит 76-летнему американскому миллиардеру Стиву Уинну. В 2006 году он случайно повредил другое полотно Пикассо из-за заболевания, отражающемся на боковом зрении. Показывая произведение искусства друзьям в своем офисе в Лас-Вегасе, миллиардер случайно попал локтем в полотно, проделав в нем отверстие.

Фото: bloomberg.com

Напомним, что "Моряка" должны были выставить на аукцион 15 мая. По предварительным оценкам, картина имеет все шансы войти список 5 самых дорогих произведений испанского художника.

Как сообщала "Страна", картина знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" установила на аукционе Sotheby's мировой рекорд начальной цены. Эксперты оценили полотно 1917 года в $150 млн.