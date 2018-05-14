В Тбилиси завершились массовые протесты после антинаркотического рейда полиции.

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Глава МВД Георгий Гахария выступил перед собравшимися на проспекте Руставели после проведения переговоров в парламенте с протестующими. Он извинился за действия полиции.

"Я извиняюсь не только от своего имени, но и от имени своих сотрудников, если он создали угрозу вашей безопасности. Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим, и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы сможем добиться конкретных результатов в обсуждении наркополитики в стране",сказал министр МВД Грузии.

Ранее на проспект Руставели привезли машины с "акустическими пушками". Были приведены в готовность водометы, мобилизована патрульная полиция, спецназ.

Как сообщала "Страна", в ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.