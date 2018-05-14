В понедельник, 14 мая, синоптики обещают дожди по всей Украине. Дневная температура, в зависимости от региона, +15...+22.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе дожди с грозами. Днем +15…+17. На Закарпатье +20...+22. Ночью в Закарпатской и Львовской области местами наблюдались заморозки 0...-2.

На севере дождь, днем +17…+19.

В центре также осадки. Днем +16…+19.

На востоке дождь, днем +18…+22.

На юге дождь, днем +20…+22.

В Киеве 14 мая дневная температура составит +17…+19. Дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что похолодание в Киеве начнется с дождей и шквального ветра.

Как сообщала "Страна", названы четыре области Украины, где ночью синоптики ждут опасных заморозков.