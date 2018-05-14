В Тбилиси, где проходят массовые протесты после антинаркотического рейда полиции по ночным клубам, на проспект Руставели привезли машины с "акустическими пушками".

Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Ситуация продолжает оставаться наколенной, на проспекте мобилизован спецназ, патрульная полиция, приведены в готовность водометы.

Глава МВД Георгий Гахария все еще проводит встречу с организаторами акции.

"Машины с "акустическими пушками" сосредоточены у здания парламента возле церкви",- сообщает телеканал.

"Акустическая пушка" была впервые применена для разгона митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Тогда несколько тысяч человек вышли на улицы города. Через час буквально все демонстранты скорчились от боли и жаловались на головные боли. В больницы Тбилиси поступили 508 демонстрантов. Все они жаловались на клаустрофобию и не могли вспомнить, что были на демонстрации.

Установка выдает мощный звуковой импульс, который способен вызвать невыносимые болевые ощущения у людей, вплоть до потери слуха. Если человеческое ухо в состоянии выдержать 130 децибел, тональность пушек достигает 160 децибел.

Как сообщала "Страна", в ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.

Также сообщалось, что миллиардер Иванишвили вернулся в грузинскую политику и возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".