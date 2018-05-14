Первый китайский авианосец начал ходовые испытания. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что корабль будет принят на вооружение к 2020 году и будет обеспечивать безопасность границ Китая в Южно-Китайском море.

Фото: news.cn

Китайский телеканал показал кадры выхода авианосца в море в сопровождении других кораблей. Впервые двигательная установка корабля, ходовое оборудование и навигационные системы будут проверены в условиях открытого моря, сообщают китайские государственные СМИ.

Спуск авианосца на воду состоялся год назад.

Как сообщала "Страна", в Китае признали дефектным авианосец Liaoning (ранее - "Варяг"), который был куплен недостроенным у Украины, а затем модернизирован на китайских верфях.

Ранее США обвинили военных Китая в "ослеплении" летчиков американских ВВС в небе Африки.