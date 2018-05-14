После победы Нетты Барзилай на Евровидении 2018 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал забавный жест, приветствуя представителей СМИ.

Соответствующее видео опубликовано на странице израильского лидера в Twitter и YouTube-канале ynet.

В коротком ролике Нетаньяху показал движения курицы, которая ассоциируется с победной песней Нетты. Журналисты, которые стояли неподалеку от политика, оценили его чувство юмора и засмеялись от такого жеста.

Накануне в столице Португалии Лиссабоне состоялся финал Евровидения-2018. Второе место заняла Элени Фурейра, представляющая Кипр, на третьем месте Сезар Сэмпсон из Австрии.

Напомним, ранее Нетта рассказала, что на конкурсе она соревновалась сама с собой. Отметим, что участница Евровидения 2018 от Израиля Нетта Барзилай победила в конкурсе с песней "Toy".

Как сообщала "Страна", ранее Нетаньяху заявил, что Евровидение 2019 состоится в Иерусалиме.