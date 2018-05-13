В Керчи 13 мая открыли движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Керченскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Об этом передает РИА Новости.

На путепроводе установлено ограждение и обустроены четыре остановки для общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что Керченский мост будет открыт для движения легковых автомобилей 15 мая или днем позже. На открытие прибудет Владимир Путин.

Длина моста составит 19 километров.

В строительстве Керченского моста участвуют семь компаний из Нидерландов. Против этих фирм начато расследование прокуратурой на родине. По версии следствия, голландские компании могли поставлять техническое оборудование для строительства Крымского моста, а также проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.

Также была опубликована схема движения автомобильного транспорта через Крымский мост.