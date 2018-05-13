В воскресенье, 13 мая, в Москве двое 17-летних подростков выбросились с 14-го этажа.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Погибших звали Александра З. и Николай В. Они учились в одной школе и их часто видели вместе. Жители дома, с которого они прыгнули, часто прогоняли их из подъезда.

Перед прыжком молодые ребята примотали себя друг к другу скотчем и спрыгнули вниз, держась за руки.

Предсмертной записки они не оставили.

Фото: t.me/breakingmash

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