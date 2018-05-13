Полицейские связывают жестокое убийство украинки Анастасии Лашмановой в Черногории с ревностью.

Об этом сообщает novosti.rs.

По неофициальной информации, подозреваемый в преступлении - мужчина, который был в отношениях с Лашмановой.

В полиции предполагают, что молодой человек зашел в квартиру украинки, после этого между ними произошла ссора, а затем он заколол женщину ножом.

Жертва сражалась с нападавшим, о чем говорят следы крови на стенах квартиры.

Сейчас подозреваемый скрывается, полиция его разыскивает.



Полицейские инспекторы уже опросили несколько человек, а также отца нападавшего.

Выйти на след подозреваемого помогли камеры, установленные вокруг дома убитой женщины, а также распечатки телефонных звонков убитой за последние месяцы.

Как сообщала "Страна", тело Анастасии Лашмановой полиция нашла в ее квартире в городе Котор. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.