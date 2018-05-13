К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9. Сближение с небесным телом произойдет 16 мая в 01:05 по киевскому времени.

Об этом сообщает EarthSky.

Сотрудники британской обсерватории Northolt Branch сообщают, что впервые астероид 2010 WC9 заметили 30 ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного обзора в Аризоне.

Астрономы наблюдали за космическим объектом до 1 декабря, после этого пропал из поля зрения. Вновь удалось зафиксировать 2010 WC9 лишь спустя восемь лет.

2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли, его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр объекта составляет в пределах 60-130 метров.

Как отмечает EarthSky, 2010 WC9 подойдет к Земле довольно близко: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны. Астрономы подчеркивают, что угрозы столкновения нет.

Как сообщала "Страна", ранее NASA показало вращение тысяч астероидов в Солнечной системе.

Также ученые NASA чуть не пропустили астероид диаметром 47 метров недалеко от Земли.