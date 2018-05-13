В Луцке мужчина поджег себя на концерте в честь Дня матери
В центре Луцка на Театральной площади, во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег. Об этом сообщает "Волынь 24".
Происшествие случилось около 21:00.
По словам очевидцев, во время концерта один из мужчин начал дебоширить. Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда же к нему подошли правоохранители, он вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.
Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.
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