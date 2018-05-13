В центре Луцка на Театральной площади, во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег. Об этом сообщает "Волынь 24".

Происшествие случилось около 21:00.

По словам очевидцев, во время концерта один из мужчин начал дебоширить. Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда же к нему подошли правоохранители, он вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.

Как сообщала "Страна", в Николаеве мужчина поджег квартиру своих соседей.

Ранее "Страна" писала, как в Золотоноше неизвестный поджег лотерейный зал с людьми, сообщалось про жертвы.