В воскресенье, 13 мая, скончался судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник, который рассматривал ряд громких дел. Эту информацию "Стране" подтвердили в адвокатских кругах.

"Скорее всего причиной смерти стал сердечный приступ", - рассказал источник "Страны".

Судья Бобровник известен рядом громких дел. В частности, он рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений.