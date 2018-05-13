Сегодня, 13 мая, министр экономики ФРГ прибыл с визитом в Киев. Главной темой переговоров станут две темы: "Северный поток-2" и выход США из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Целью этой поездки является, в условиях напряженной и сложной международной ситуации, выяснение экономических вопросов учитывая энергетику и бизнес", - заявил Альтмайер.

Речь идет об обеспечении поставок энергоносителей в Европу. По его словам, с этой "общей концепцией" ЕС, Россия и Украина должны научиться жить.

Также Петер Альтмаер в Киеве встретится с представителями немецкого бизнеса.

На понедельник, 14 мая, запланирована его встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Он выслушает аргументы украинской стороны, которая негативно относится к данному проекту "Газпрома". Важной темой встречи будет будущая роль Украины в транзите российского газа в ЕС. Альтмаер заверил, что важно гарантировать учет интересов Украины.

Уже в понедельник вечером Альтмайер улетит из Киева в Москву .

Также сообщается, что американский президент планировал расширить повестку дня визита немецкого министра.

Напомним, выход США из международного соглашения с Ираном внес поправки в архитектуру отношений Германии и других стран ЕС с Россие.

"Выход президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном неожиданно превратил Германию и Россию в союзников, - пишет газета Berliner Zeitung. Немцы надеются, что русские воспользуются своим влиянием в Тегеране с тем, чтобы теперь еще и иранцы не вышли из этого соглашения".

Скорее всего, Альтмайер попытается добиться от американцев и нераспространения антииранских санкций на фирмы из стран Евросоюза.

Кто из членов российского правительства будет говорить с Альтмайером на эту тему, пока не известно. Сам он хотел бы во вторник, 15 мая, встретиться с министрами энергетики и экономического развития Александром Новаком и Максимом Орешкиным.

Как сообщала "Страна", Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.

Также "Страна" писала, что в Киеве заявили об угрозе доминирования Германии в Европе благодаря "Северному потоку".