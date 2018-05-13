За неделю до свадьбы принца Гарри с Меган Маркл в Виндзорском замке, предсвадебная истерия в Великобритании немыслимо возросла. Туристические магазины завалены брелоками, футболками, кружками и прочими сувенирами с изображениями жениха и невесты. Об этом сообщает таблоид Tatler.

Пожалуй, самой оригинальной продукцией стали купальники от Bags of Love. На костюмах для плавания будут размещены фотографии Меган и Гарри.

Предполагается, что клиент может выбрать рисунок самостоятельно.

На сайте магазина представлено несколько вариантов.

После оформления заказ готовый вариант отправляют по почте. Стоит это удовольствие от $38.

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Как сообщала "Страна", принц Гарри и Меган Маркл позвали на свою свадьбу 1200 простых британцев, но предупредили, что приходить нужно со своей едой.