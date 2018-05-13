В воскресенье 13 мая "Шахтер" обыграл ровненский "Верес" в 31-м туре чемпионата Украины в Харькове на стадионе "Металлист". Игра закончилась со счетом 1:0. "Шахтер" досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги за тур до окончания первенства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В матче 31-го тура "горняки" обыграли на своем поле в Харькове благодаря реализованному Марлосом пенальти на пятой минуте встречи.

"Динамо" в свою очередь обыграло "Зарю" в Запорожье со счетом 1:0 благодаря голу словенца Беньямина Вербича на 68-й минуте.

Таким образом, "Шахтер" за тур до конца чемпионата сохранил отрыв в 5 очков от "Динамо" и уже недосягаем для конкурента.

"Шахтер" стал чемпионом Украины 11 раз в истории и второй сезон подряд. В активе киевского "Динамо" 15 побед в чемпионатах независимой Украины.

Как сообщала "Страна", форвард Шахтёра Феррейра забил в этом сезоне больше мячей, чем за три предыдущих.

Также мы писали, что главный тренер "Динамо" назвал причины поражения команды в финале Кубка Украины.