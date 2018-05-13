В Грузии на 84 году жизни скончался известный актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Будьте моим мужем", "Блондинка за углом", "Листопад".

О смерти Цуладзе сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

Об этом сообщает ТАСС.

"Баадур Цуладзе умер", - сказал Шмыров, не уточнив обстоятельства смерти артиста.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе - ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".

Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.

Фото: РИА Новости

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