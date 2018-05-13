Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что украинский консул в Гамбурге размещал на своей странице в соцсетях антисемитские публикации.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", - написал Климкин.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Как сообщала "Страна", украинский академик попалась в социальных сетях на пещерном антисемитизме.

Также "Страна" писала, как на фоне антисемитских скандалов Аваков встретился с главным раввином Киева.