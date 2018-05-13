Угонщик мотоцикла юриста Маси Найема, которого сегодня задержали в Киеве, рассказал полицейским, что транспортное средство у суда заметил случайно и "воспользовался возможностью", поскольку водитель оставил в нем ключи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Задержанный - киевлянин 1986 г.р.

"Оперативники изучили видео с камер наблюдения, установленных в Киеве в рамках программы "Безопасная столица", это позволило отследить маршрут, по которому двигался правонарушитель. 13 мая его задержали на проспекте Победы, сейчас он предоставляет объяснения следователям Соломенского района Киева" , - говорится в сообщении ГУ НП в Киеве.

В полиции отметили, что до этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, следствие продолжается.

По факту угона транспортного средства расследуется уголовное производство, которое открыто 11 мая с ч.1 ст. 289 УК "Незаконное завладение транспортным средством".

Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в избиении Найема.