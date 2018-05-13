В Киеве на Отрадном зарезали мужчину
В воскресенье 13 мая, на ул. Академика Белецкого в Соломенском районе Киева произошло убийство мужчины. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
Местные жители говорят, что умерший погиб от ножевого ранения.
Сейчас на месте работают правоохранители. Место происшествия перетянуто сигнальной лентой.
Детали происшествия устанавливаются, полицейские опрашивают очевидцев.
Убитый мужчина Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", ранее в Николаеве хулиган с внешностью актера порезал лицо девушке, не захотевшей с ним знакомиться.
Напомним также, что под Киевом с ножом напали на сотрудника Департамента охраны.
А во Львове девушку-полицейскую ранили ножом в живот при оформлении ДТП.
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