Во Львове 13 мая на улице Стрыйской, 40 ранили ножом в живот работника полиции при оформлении ДТП. Об этом сообщает активист "Варта 1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел, когда патрульная полиция оформляла ДТП без пострадавших при участии Skoda Octaviа и Lexus RX.

Водитель Skoda Octaviа пытался покинуть место происшествия и при задержании ножом нанес удар в область живота инспектору патрульной полиции.

Другой патрульный совершил предупредительный выстрел вверх из пистолета, после чего ранил в правую ногу водителя Skoda Octaviа выше колена, после этого нарушителя задержали.

На месте происшествия работает полиция и скорая медицинская помощь.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщала "Страна", ранее под Киевом с ножом напали на сотрудника Департамента охраны.

Также "Страна" писала про то, что уровень агрессии на дорогах зашкаливает после случая с Найемом.