Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продлили и даже расширили мандат. Об этом рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в эфире программы "Завтра" - совместного проекта Радио Свобода и телеканала "112 Украина".

По словам Гонгадзе, Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой.

До этого спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер год работал на общественных началах.

Как сообщала "Страна", 14 мая Волкер посетит Киев, а позже и Донбасс.

"Я иду на восток Украины на следующей неделе, чтобы узнать больше о ситуации на месте и о гуманитарном кризисе на Донбассе", - заявил он.

Напомним также, что Волкер ждет позитивного ответа от Кремля по миротворцам на Донбассе.