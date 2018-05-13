Бетонная стена рухнула на детей у подъезда многоэтажки в Донецкой области
В Донецкой области бетонная стена у подъезда многоэтажного дома рухнула на четырех детей, которые гуляли на улице. 8-летняя девочка получила тяжелые травмы, ее доставили в реанимацию.
Об этом сообщает начальник Покровского отдела полиции в Донецкой области Юрий Гречишкин на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел около 14.30 в Доброполье.
Сейчас медработники борются за жизнь 8-летней девочки, которая находится в тяжелом состоянии. "Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает", - написал Гречишкин.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Добропольского отделения полиции.
По данному факту будет открыто уголовное производство и установлены причины трагедии.
Фото: Юрий Гречишкин/Facebook
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