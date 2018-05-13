Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил планы Вашингтона применять санкции в отношении европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с Ираном.

"Это возможно", - заявил Болтон в интервью CNN. "Это зависит от действий других правительств", - отметил он.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны. Он объяснил решение тем, что Тегеран продолжает обогащение урана и разработку ядерного оружия.

Напомним, ядерная сделка была заключена в 2015 году, когда США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия отменили санкции против Ирана в обмен на гарантии мирного характера его ядерной программы.

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