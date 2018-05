Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил планы Вашингтона применять санкции в отношении европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с Ираном.

"Это возможно", - заявил Болтон в интервью CNN. "Это зависит от действий других правительств", - отметил он.

.@jaketapper: "Is the US going to impose sanctions on European companies that continue to do business with Iran?"



National security adviser John Bolton: “The answer is, it’s possible, it depends on the conduct of other governments” #CNNSOTU https://t.co/uZCE7V0Z7Y