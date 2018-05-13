В Киеве возник серьезный пожар в пятиэтажном доме по улице Ивана Микитенко, 23. Об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный".

"Серьезно пылает квартира на последнем этаже дома # 23 по улице Микитенко. Сейчас информации о пострадавших нет. На месте уже работают пожарные охранники # ДСНС", - говорится в сообщении.

Видео: Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", 12 мая в Одессе произошел пожар в новостройке по адресу Зоопарковая,12/Говорова 10. По данным очевидцев на паркинге подожгли "Range Rover".

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