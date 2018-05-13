В Одесской области на трассе Киев-Одесса М-05 перевернулась фура, перегородив часть дороги.

Об этом сообщает "Главком".

Инцидент произошел на 363 километре автотрассы Киев-Одесса недалеко от села Старые Маяки Ширяевского района Одесской области.

По предварительной информации, пострадавших нет. Движение транспорта на данном участке дороге осложнено.

Фото: glavcom.ua

Фото: glavcоm.ua

Как сообщала "Страна", 12 мая на проспекте Лобановского в Киеве фура DAF снесла электрический столб. Сам водитель получил травмы ноги, которые не угрожают жизни, находится в шоковом состоянии, как произошло ДТП объяснить не может.

Напомним также, что ранее в Одесской области школьный автобус вылетел в кювет из-за отказавших тормозов.