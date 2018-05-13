На трассе Киев-Одесса перевернулась фура и заблокировала проезд
В Одесской области на трассе Киев-Одесса М-05 перевернулась фура, перегородив часть дороги.
Об этом сообщает "Главком".
Инцидент произошел на 363 километре автотрассы Киев-Одесса недалеко от села Старые Маяки Ширяевского района Одесской области.
По предварительной информации, пострадавших нет. Движение транспорта на данном участке дороге осложнено.
Фото: glavcom.ua
Фото: glavcоm.ua
Как сообщала "Страна", 12 мая на проспекте Лобановского в Киеве фура DAF снесла электрический столб. Сам водитель получил травмы ноги, которые не угрожают жизни, находится в шоковом состоянии, как произошло ДТП объяснить не может.
Напомним также, что ранее в Одесской области школьный автобус вылетел в кювет из-за отказавших тормозов.
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