В Киеве полицейские задержала мужчину, который похитил мотоцикл юриста Маси Найем - брата нардепа Мустафы Найема.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Источник издания в правоохранительных органах сообщает, что похитителя задержали 13 мая вечером. С ним был мотоцикл.

Фото: pravda.com.ua

Ранее появились фото угонщика мотоцикла Маси Найема, который улыбается за рулем двухколесного транспорта.

Как сообщала "Страна", мотоцикл Honda у Маси Найема угнали утром 11 мая в Киеве около Апелляционного суда по адресу Соломенская, 2а. Там должны былы рассматривать апелляционную жалобу об аресте автомобиля Mercedes, фигурируещего в деле нападения на Мустафа Найема.

Кроме того, там было отложено рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Ахмеду Саитову - фигуранту этого дела.

Номера транспортного средства – AA7538. Год выпуска мотоцикла – 2014. Сразу же после происшествия полиция ввела план-перехват по городу.