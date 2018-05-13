Старшего сына народного депутата Нестора Шуфрича Александра избили неизвестные в ночь с 12 на 13 мая в одном из ресторанов Киева.

Об этом сообщила пресс-служба политика на Facebook.

"Во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича Александру и его товарищам результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что надавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.

"На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, предварительно причастен к инциденту и, по его словам, брат главного зачинщика избиения. Личность быть установлены органами МВД после задержания", - добавили в пресс-службе.

Потерпевшие написали заявление в Соломенского РУВД. В данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо.

Фото: facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича-1525179317705986

Ранее мы писали, что 26 августа 2017 года сына нардепа Нестора Шуфрича на автомобиле Bentleyсбил в Киеве мужчину на пешеходном переходе.

Также сообщалось, что в ночь на 12 мая в Киеве на Подоле произошла массовая драка.