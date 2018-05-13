В День матери секстремистка Femen кормила ребенка грудью в центре Ватикана
Сегодня, 13 мая, во многих странах мира отмечают День матери. Секстремистки Femen кормили ребенка грудью на центральной площади Ватикана Сан Петро во время воскресной мессы Папы Римского.
На теле матери-кормилицы были нанесены надписи Alma Mater (с лат. Мать кормящая). Активистки Femen потребовали от Папы Римского признать право всех матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время.
"Право на кормление должно быть зафиксировано в Папской булле под названием Алма матер. Этой первой булой в пользу женщины Ватикан частично смоет с себя позор многовекового преследования женщин. Алма матер - святое!", - заявляют Femen.
Фото: Анна Гуцал
Фото: Анна Гуцал
Фото: Анна Гуцал
Как сообщает корреспондент "Страны", маму зовут Юлия. Младенец - малышка Эвелина.
Во время секстремитского акта Femen полицией были задержаны журналисты, снимающие протест.
Полиция изъяла отснятые фото и видео материалы у большинства журналистов.