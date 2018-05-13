Сегодня, 13 мая, во многих странах мира отмечают День матери. Секстремистки Femen кормили ребенка грудью на центральной площади Ватикана Сан Петро во время воскресной мессы Папы Римского.

На теле матери-кормилицы были нанесены надписи Alma Mater (с лат. Мать кормящая). Активистки Femen потребовали от Папы Римского признать право всех матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время.

"Право на кормление должно быть зафиксировано в Папской булле под названием Алма матер. Этой первой булой в пользу женщины Ватикан частично смоет с себя позор многовекового преследования женщин. Алма матер - святое!", - заявляют Femen.

Фото: Анна Гуцал

Фото: Анна Гуцал

Фото: Анна Гуцал

Как сообщает корреспондент "Страны", маму зовут Юлия. Младенец - малышка Эвелина.

Во время секстремитского акта Femen полицией были задержаны журналисты, снимающие протест.

Полиция изъяла отснятые фото и видео материалы у большинства журналистов.