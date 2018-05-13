Государственное управление делами договорилось о закупке мебели и оборудования для обустройства кухонных помещений Мариинского дворца в Киеве у ООО "Евро класс". Общая сумма сделки составила 1 млн 20,4 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует данные системы публичных закупок ProZorro, передают "Украинские Новости".

У компании закуплены 15 комплектов стеллажей за 463 тыс. гривен, 8 комплектов мебели за 230 тыс., 11 единиц сантехнических изделий за 157,8 тыс., 3 единицы охлаждающего и вентиляционного оборудования за 133,2 тыс. и 3 единицы подтоварников и подставок под пароконвектоматы за 37,4 тыс. гривен.

Предприятие предложило самую низкую цену по всем тендерам, а суммарные расходы Госуправления делами оказались на 1 млн 47,6 тыс. гривен ниже ожидаемой стоимости.

Соответствующие товары должны быть поставлены до 28 июня.

Собственником компании является Максим Буц, директором - Нина Молчанюк.

ООО "Евро класс" реализует разнообразную продукцию крупнейших итальянских производителей.

Как сообщала "Страна", в апреле Госуправление делами договорилось о закупке штор для Мариинского дворца за 7,6 млн гривен у "Фирмы "Калина", принадлежащей теще бывшего председателя Киевской областной государственной администрации (февраль - сентябрь 2016) Максима Мельничука.

Ранее для Мариинского дворца планировали закупить 26 столов за 4 миллиона гривен.